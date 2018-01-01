الخلافات المادية تهدد مستقبل لاعب ميسي المفضل في برشلونة

خلافات مادية كبيرة بين برشلونة ووكيل جوردي ألبا ظهير أيسر الفريق تهدد تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مستقبل اللاعب جوردي ألبا مع فريق برشلونة يعد في خطر في ظل وجود خلافات مادية بينه وبين الإدارة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن تمديد تعاقد اللاعب في صفوف النادي الكتالوني يشهد تعقيدات عديدة في الفترة الماضية.

ويسعى نادي برشلونة لتمديد تعاقده مع ظهيره الأيسر الذي يقدم مستويات طيبة للغاية في الفترة الأخيرة، مقدمًا العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن برشلونة في الوقت الحالي يعرض مبلغ قليل نسبيًا بالنسبة لما يطلبه وكيل اللاعب كراتب لموكله في العقد الجديد.

وينتهي العقد الجاري لجوردي ألبا بنهاية الموسم المقبل 2019-2020، مما سيعني إمكانية رحيله مجانًا في خلال عام ونصف عن صفوف برشلونة.

جدير بالذكر أن خوردي ألبا يعد واحدًا من الدائرة المقربة للأرجنتيني ليونيل ميسي في ظل كل المساعدة التي ينالها الأخير منه في النصف الهجومي من الملعب.