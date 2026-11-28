إنتر ميامي سبق أن خسر في المباراة الأولى من المرحلة الحاسمة للفائز بلقب الدوري الأمريكي بثلاثية نظيفة أمام نفس الفريق، ليكون بحاجة للفوز في مباراتين من أجل التأهل، ليدخل اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وهو في حالة من الحذر ومحاولة للتماسك والخروج بالفوز، ولكن دون جدوى.

الآمال كانت ممكنة حتى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، ميسي ورفاقه حاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى الدقائق الأخيرة، ولكن سانتياجو رودريجيز وضع كلمة النهاية وأطلق رصاصة الرحمة على موسم ليو بتسجيل هدف الفوز لكولومبوس كرو في الدقيقة 92.

ميسي غادر الملعب خافضًا رأسه لأنه يعرف أن هذه النهاية لا تليق بكل ما قدمه على الصعيد الفردي، في مباراة جسدت لماذا ليو هو الرجل المناسب في المكان غير المناسب!

الأسوأ في إنتر ميامي

من النوادر في كرة القدم أن يخرج ميسي من أي مباراة دون تقديم أي بصمة واضحة بل يتم تصنيفه كواحد من أسوأ اللاعبين على أرض الملعب، في أكثر موعد احتاجه فيه فريقه من أجل الفوز والحفاظ على الآمال في المنافسة على الدوري الأمريكي.

اعتدنا في الماضي أن ميسي يحمل الفريق على كتفيه "وحده" بمراوغاته وقدرته الفائقة على المرور من لاعبي الخصم وحمل الكرة نحو مناطق الخطورة بشكل مكثف، ولكن اليوم ظهرت عليه حالة غريبة من اليأس والاستسلام بشكل عام.

ولو نظرنا إلى لاعبي إنتر ميامي عمومًا، في الليلة الذي احتاج فيها الفريق لدور بطولي من ميسي، سنجد أن كاسيميرو وفريسيو كايسيدو ورودريجو دي بول وجيرمان بيرترامي وتيلاسكو سيجوفيا جميعهم كانوا أفضل منه.

كانت هناك بعض المستويات السيئة من لاعبين آخر ولكن وفقًا للتوقعات التي ننتظرها من ميسي، سنجد أنه أضاع فرصة كبيرة ولم يسدد أي كرة على المرمى مكتفيًا بركلة حرة لعبها بإتقان، بل وصلت دقة تمريرة إلى 69%، مما يعكس حالة الرعونة التي ظهر عليها، في إحصائية يمكن تبريرها بحرصه على اتخاذ أكبر قدر من المجازفة لإنقاذ فريقه.

وخرج ميسي بمراوغة واحدة ناجحة فقط من أصل 3 محاولات، وحمل الكرة 3 مرات فقط نحو مناطق الخطورة، وفقد الكرة 29 مرة، ولا يوجد دليل أكبر من ذلك على معاناته في مباراة كولومبوس.

مشاهد تجسد الليلة الكارثية

كما كان واضحًا في هذه المباراة أن ميسي لم يكن ليو الذي نعرفه، بسبب العديد من المواقف التي كان يتصرف معها بطريقة أكثر حسمًا وإتقانًا مما شاهدناه في المباراة التي يتحمل خسارتها مع باقي اللاعبين والمدرب كيلي جونزاليس.

حالة الإحباط وصلت إلى خروج ميسي من الملعب في حالة شديدة من الحزن، دون مصافحة لاعبي الفريق الخصم، نظرًا لشعوره بالإحراج الشديد بأن تكون هذه نهاية موسمه الذي تألق فيه على الصعيد الفردي بشكل مذهل في الكثير من المباريات.

ليو كان يمكنه إراحة إنتر ميامي في الدقيقة الرابعة عشر من زمن المباراة، عندما تلقى كرة خطيرة في منطقة الجزاء وأمام المرمى، ولكنه عجز عن استلامها بالطريقة الصحيحة لتضيع فرصة الهدف الأول الذي كان سيغير مسار كل شيء تمامًا.

الصورة المتواضعة لميسي وصلت إلى فشله حتى في تسديد ركلة ركنية في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، حيث انزلق أثناء لعب الكرة ليتعرض لسخرية عنيفة من منتقديه وكل من لا يحبونه.

وربما المشهد الأبرز الذي يمكننا وصفه بـ"سوء الحظ" وليس الإخفاق من ميسي، عندما حاول تكرار الركلة الحرة الأيقونية التي سجلها في شباك ليفربول على ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ولكن حارس الفريق الخصم تصدى لها ليمنعه من التسجيل في الدقيقة 22.

موسم للنسيان

قبل كل شيء، هناك خبر لن يحبه أي مشجع عاشق لكرة القدم، وهو أننا لن نرى ميسي مرة أخرى حتى شهر فبراير 2027 عند بداية الموسم الجديد في الولايات المتحدة، خاصة وأنه اعتزل دوليًا ولا توجد فرصة لرؤيته مع منتخب بلاده، لذلك سيكون أمامه الكثير من الوقت للحصول على راحة.

من الناحية الفردية سنجد أن موسم ميسي كان رائعًا، سجل 30 هدفًا وصنع 16 في 38 مباراة، كل هذا وهو عمره 39 سنة، كما حصل على الحذاء الذهبي من الدوري الأمريكي عن الموسم الجاري 2025/2026.

وأما جماعيًا فقد خسر الفريق الدوري الأمريكي وخرج منه بمجموع المباراتين 4/0 أمام كولومبوس كرو بطريقة ولا أسوأ، وخرج من كأس الدوريات بعد الخسارة من مونتيري وليون في دور المجموعات.

واكتفى الفريق ببطولة وحيدة لا تحمل الكثير من الأهمية، بالحصول على كأس الأبطال على حساب كروز أزول، بعد الفوز على الخصم بهدفين نظيفين في 17 سبتمبر الماضي.

وعلى الصعيد الدولي أبدع ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، وقلب كافة التوقعات التي شككت فيه بسبب تقدمه في العمر مسجلًا 8 أهداف على مدار البطولة، مما وضعه ضمن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

حصول ليو عليها لم يكن منطقيًا بعد خسارته النهائي، ولكن دعونا نتخيل أن الأرجنتين فازت في المونديال، هل كان من المنطقي فوز ميسي بالكرة الذهبية وهو يقدم هذا الموسم بالدوري الأمريكي؟ فرديًا ربما ولكن جماعيًا الأمر يبدو كمجرد مزحة، الفريق لا يحقق المطلوب وهو يلعب في منافسة ضعيفة للغاية.

يمكننا إطلاق اسم "موسم النهايات الحزينة" على ما عاشه ميسي، خرج مُحرجًا من مباراة كولومبوس كرو وغادر نهائي المونديال باكيًا بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني في الوقت الإضافي.

هل كان يستحق ميسي اللعب بفريق آخر؟ ربما! ولكن عمره سيبلغ 40 عامًا في يونيو المقبل، لذلك الاستمرار في هذا المكان الذي لا يستحقه هو الخيار الأفضل لو وضعنا السن والحالة الجسدية في الاعتبار كعنصر رئيسي للحكم.