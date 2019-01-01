ليونبيرج يكشف عن موقفه من الاستمرار كمدرب لأرسنال

وسط الترشيحات المستمرة بتعيين كارلو أنشيلوتي، باتريك فييرا، ماوريسيو بوتشيتينو وميكيل أرتيتا

كشف فريدي ليونبيرج المدرب المؤقت لأرسنال، عن كواليس ما جرى داخل النادي الإنجليزي، بعد الفوز على وست هام 3/1 الإثنين الماضي بالدوري الإنجليزي.

السويدي قاد أرسنال في 3 مباريات منذ رحيل الإسباني أوناي إيمري، حيث تعادل مع نوريتش سيتي 2/2، وخسر من برايتون 2/1، قبل تحقيق الانتصار الأول أمام الهامرز 3/1 بثلاثية جابرييل مارتينيلي ونيكولاس بيبي وبيير أوباميانج.

العديد من التكهنات أثيرت حول إمكانية استمرار ليونبيرج بفترة أطول بعد هذا الفوز، وسط أنباء أخرى حول وجود مفاوضات بين إدارة أرسنال ومرشحين آخرين.

نجم المدفعجية السابق قال عن هذه الأنباء:"الجميع في أرسنال تواجد بغرفة الملابس بعد الفوز على وست هام ماعدا ملاك النادي، الجميع كان في حالة سعادة كبيرة".

وأضاف:"لم أتحدث حتى الآن مع الإدارة عن إمكانية استمراري أو رحيلي عن منصب المدرب، وظيفتي هي العمل بشكل يومي وكل مباراة وحدها، لمساعدة هذا النادي الرائع".

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وتابع:"القرار يعود في النهاية لإدارة النادي وليس لدي أي دخل في الموقف النهائي لهم، سأقوم فقط بمسؤولياتي الحالية وإدارة الفريق في هذه الفترة".

ويلعب أرسنال مساء اليوم الخميس أمام ستاندرليج البلجيكي بالجولة السادسة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي، قبل العودة لملعب الإمارات الأحد القادم لمواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.