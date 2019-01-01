ليونبيرج يستعد للرحيل عن أرسنال متجهاً للسويد

من غير المتوقع تواجده ضمن الجهاز المعاون لأرتيتا

يستعد فريدي ليونبيرج المدرب المؤقت لأرسنال، للرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي، فور وصول الإسباني ميكل أرتيتا لقيادة الفريق الفترة القادمة.

ليونبيرج تولى قيادة أرسنال بعد رحيل أوناي إيمري في نوفمبر الماضي، ولكنه فشل في تحسين نتائج الفريق بالدوري الإنجليزي، ليقرر النادي التوجه لأرتيتا.

السويدي خسر في مباراتين أمام مانشستر سيتي وبرايتون، وتعادل مع نوريتش سيتي وستاندرليج، وحقق انتصاراً وحيداً على وست هام يونايتد.

صحيفة "سبورتال" السويدية أكدت اهتمام نادي مالمو بالتعاقد مع ليونبيرج، لوسط احتمالات تقلص دوره بعد تعاقد أرسنال مع أرتيتا.

ويأتي ذلك نظراً للتكهنات حول إمكانية قبوله أحد الأدوار الفردية بالجهاز الفني للإسباني، بعدما كان مرشحاً لمنصب المدرب الأول للفريق بعد رحيل إيمري.

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نادي مالمو السويدي يبحث عن مدرب جديد بعد رحيله أوي روسلر، ويعتبر نجم أرسنال السابق أحد الخيارات الرئيسية له، لمنحه فرصة أكثر استقراراً لبدء مسيرته التدريبية.

ومن المتوقع أن يتحدد الموقف النهائي أسطورة أرسنال السابق، فور إعلان أرتيتا عن الطاقم الفني المعاون له، وسط مؤشرات بعده تواجد ليونبيرج ضمن القائمة المنتظرة.