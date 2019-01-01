ليونبيرج: سعيد بسرعة استجابة اللاعبين أمام وست هام وأظهرنا عقلية الفوز

أرسنال قلب النتيجة على وست هام وحول تأخره لفوز بثلاثية

أبدى فريدي ليونبيرج، المدرب المؤقت لأرسنال سعادته بتحقيق فريقه الفوز الأول تحت قيادته هذا الموسم.

وحقق أرسنال فوزاً هاماً مساء اليوم بثلاثة أهداف لهدف، على حساب وست هام في ختام الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال ليونبيرج في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا سعيد لأجل اللاعبين، كنا تحت ضغط كبير تخلصنا منه، وسعيد بالاستجابة السريعة للاعبين، خلال 60 دقيقة أرهقنا وست هام وأتعبناهم".

وواصل: "لدينا الكثير لنعمل عليه ونحسنه، وهناك الكثير من الأمور يجب إصلاحها، ولكن المهم أن لدينا عقلية الفوز".

وتابع: "لقد تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم بأن من يلعب في الدوري الإنجليزي، عليه أن يقدم أفضل ما لديه أنا سعيد لمستواهم، لقد نجحوا في فرض أسلوبهم وسيطرتهم اليوم".

وأشاد المدرب السويدي بلاعبي فريقه خاصة مارتينيلي وقال: "إنه مثير للدهشة لاعب رائع إنه أشبه بالدينامو المتحرك، كما أن ألكساندر لاكازيت لاعب هائل ولكن اليوم كان علىّ اتخاذ قراراً صعباً".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقاط من جدول الدوري الإنجليزي، وبفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.