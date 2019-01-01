ليونبرج يفسر غياب أوزيل أمام إيفرتون

اللقاء الأخير للسويدي مدرباً لأرسنال

فسر مدرب أرسنال فريدي ليونبرج غياب صانع ألعابه مسعود أوزيل عن التشكيل الذي سيلعب أمام إيفرتون مساء السبت في البريميرليج.

ولم يتواجد الألماني في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي للمدفعجية الذي يلعب في "جوديسون بارك" أمام التوفيز بالجولة الثامنة عشر.

وقال ليونبرج مع "بي تي": "مسعود يعاني من مشكلة في قدمه، لم يكن ليتواجد في التشكيل بعد ما حدث في اللقاء الأخير".

ليونبرج يشكر أرسنال ويتطلع للحديث مع أرتيتا

ويعاني أرسنال من الإصابات قبل مواجهة السبت، مما دفع بليونبرج بإجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق، والدفع بعدد من الشباب.

وعين أرسنال مدرباً جديداً في صورة ميكيل أرتيتا، قائد الفريق السابق، مدرباً دائماً، ولكن لن يكون في القيادة الفنية أمام إيفرتون.

وستكون المباراة هي الأخيرة لليونبرج بالقيادة بعد أن تولى المسؤولية بشكل مؤقت بعد إقالة أوناي إيمري قبل أسابيع بسبب سوء النتائج.