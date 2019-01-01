ليوناردو يقترب من العودة لباريس ودي ليخت أول هداياه

المدير الرياضي لميلان ليوناردو يقترب من العودة لنادي باريس سان جيرمان ويقرب اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت من الفريق الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اقتراب باريس سان جيرمان من استعادة المدير الرياضي السابق له ليوناردو ليعود لمنصبه السابق في الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "RMC" حيث أكدت أن عودة ليوناردو ستعود بفائدة كبيرة على الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

🌟 باريس سان جيرمان يعلن رحيل بوفون عن صفوف الفريق، ليُصبح الحارس متاح بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفي 🧤 pic.twitter.com/4rNW8RosqP — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وذكرت أن ليوناردو يمتلك علاقات مميزة للغاية مع مينو رايولا وكيل اللاعب ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي مما سيسهل صفقة انتقاله للفريق الفرنسي.

ويعد دي ليخت هدفًا لعدد كبير من الأندية الأوروبية الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية، حيث قدم مستويات مذهلة رفقة فريقه أياكس في السنوات الأخيرة.

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وسيرحل أنطونيو هنريكي المدير الرياضي الحالي عن منصبه بحسب ما ذكرت التقارير، حيث تم إلقاء فشل الموسم المنصرم على عاتقه.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ودع دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي من دور الـ 16 أمام فريق مانشستر يونايتد هذه المرة.