ليوناردو يسعى لجلب سافيتش ودوناروما لباريس سان جيرمان

البرازيلي يبدأ عمله سريعاً مع النادي الفرنسي

بدأ ليوناردو المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، مهام منصبه بالعمل على ضم صفقات جديدة للنادي الفرنسي.

البرازيلي عاد لباريس هذا الأسبوع، بعد رحيله قصيرة قضاها مع ناديه السابق ميلان الإيطالي.

صحيفة "لاستامبا" أكدت سعي ليوناردو للتعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، ليكون الصفقة الأولى له عقب عودته لباريس.

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وأوضحت أنه سيسعى لاستغلال معرفته بالأزمة المالية للنادي، وإغراء الروسونيري بـ60 مليون يورو للتخلي عن حارسه الشاب.

باريس يواجه منافسة على ضم دوناروما، لكن علاقات ليوناردو في ميلان تجعل النادي الفرنسي هو الأقرب لاقتناص الصفقة.

لاعب آخر يطمح البرازيلي في الظفر بخدماته، وهو ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو.

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ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب توماس توخيل، الذي يبحث عن تدعيمات بخط وسط فريقه استعداداً للموسم القادم.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سافيتش ما يقرب من 75 مليون يورو، وراتب سنوي قيمته 5 مليون لإقناع الدولي الصربي بالانضمام لباريس.