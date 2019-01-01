ليوناردو يبدأ مشواره مع باريس بمحاولة جلب سافيتش

ليوناردو يعود بعد غياب ست سنوات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية فرنسية أن المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان ليوناردو أبدى اهتماماً بالتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو.

بي إس جي أعلن رسمياً مساء الجمعة رحيل أنتيرو هنريكي وتولي ليوناردو المهمة بعد غياب دام ست سنوات عن المنصب الذي شغله من 2011 وحتى 2013.

وقالت "كانال بلوس" إن ليوناردو معجب بسافيتش منذ كان يعمل في ميلان وسيدخل في مفاوضات لضم الصربي إلى بطل فرنسا.

✨نصيحة من العداء التاريخي يوسين بولت لـ"سولشاير" عن بوجبا🗣️ pic.twitter.com/O0eykLd5Ri — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

الخليفي مرحباً بعودة ليوناردو: نسعى لتوحيد الأجيال

ويحظى سافيتش باهتمام عديد الأندية، وأهمها يوفنتوس، ولكن مطالب لاتسيو المادية، والتي تصل إلى حدود 100 مليون يورو حسب التقارير تصعب المفاوضات.

ليوناردو رحب بعودته إلى صفوف بي إس جي رسمياً قائلاً للموقع الرسمي: "متحمس للغاية للعودة، هذا النادي وثق في كثيراً بمشواري الكروي وحياتي عموماً، حظيت بلحظات هامة هنا كلاعب ومدير رياضي مع ناصر الخليفي".

وأضاف: "اليوم أعود وكلي حماس من جديد للعمل في باريس وأكون جزء من المنظومة التي أحترمها كثيراً".

وعمل ليوناردو مع ميلان في الموسم الماضي كمدير رياضي، ولكن رحل وتولى منصبه باولو مالديني، أسطورة النادي الإيطالي.