ليوناردو: نيمار عاد إلى باريس سان جيرمان بطريقة إيجابية

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يدافع عن البرازيلي نيمار

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد ليوناردو المدير الرياضي، لنادي باريس سان جيرمان بالطريقة الإيجابية التي تعامل بها نيمار مع الفريق الفرنسي عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وشارك نيمار لأول مرة مع باريس هذا الموسم، يوم السبت الماضي أمام ستراسبورج وسجل هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية: "نعم نيمار ارتكب العديد من الأخطاء أثناء فترة الانتقالات، ولكنه عاد بعد ذلك بطريقة إيجابية".

وواصل: "تواجد في الوقت المحدد بمركز التدريب بعد مباراته مع منتخب بلاده، وتصرف بشكل جيد للغاية، ولعب مباراة مهمة أمام ستراسبورج وسجل هدفاً مميزاً".

وتابع: "نحن لا نشعر بالإزعاج حول تصريحاته التي قال فيها إنه يشعر بأنه بعيداً عن منزله، لا نستطيع أن نقول إن كل شيء تمت تسويته".

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وأكمل: "اللاعب الآن يخضع لقواعد باريس سان جيرمان، إنه جزء من النادي مثل أي لاعب، نيمار ليس رجلاً سيئاً".