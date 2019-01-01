ليوناردو: على هيجواين أن يتحمل المسؤولية

البرازيلي تحدث أيضًا عن الراحلين في الميركاتو الشتوي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الرياضي في ميلان الإيطالي، ليوناردو، عن العروض المقدمة للاعبي فريقه، وكذلك موقف الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ويأتي هذا في إطار المؤتمر الصحفي الذي تم تقديم فيه البرازيلي لوكاس باكيتا، أولى صفقات الروسونيري الشتوية، قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

ليوناردو تحدث عن سوق ميلان الشتوي وموقف هيجواين الذي تربطه التقارير بالانتقال لصفوف تشيلسي في صفقة تبادلية مع ألفارو موراتا.

البرازيلي بدأ حديثه عن مهاجم الفريق: "عليه أن يتخذ قراره ويتحمل المسؤولية، أنها لحظات صعبة، عليه أن يضع هذا خلف ظهره، وأن يعمل، لا يوجد مجال للنظر للشائعات، أنه هنا، عليه أن يشارك ويقدم شيئًا لهذا الفريق".

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وتابع لاعب ومدرب ميلان السابق عن لاعب يوفنتوس المعار: "هدف بإمكانه تغيير كل شيء، لكن إذا كان يريد البقاء هنا، عليه أن يتحمل المسؤولية".

وعن رحيل الثنائي فابيو بوريني وألين هاليلوفيتش، لشينزين الصيني وبيشكتاش التركي المحتمل في سوق الانتقالات الشتوية.

قال ليوناردو عن الثنائي: "لم نتلق عروضًا رسمية من أجلهما، لدينا 30 لاعباً في القائمة، ومن الواضح أنه لابد أن يرحل أحد، ريكاردو مونتوليفو؟ سنرى".

واختتم ليوناردو عن موقف ميلان من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف والتي سيتوجه إلى سويسرا لمناقشة الأمر.

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فانهى قائلاً: "الوقت يمر ونحن نخسر الفرص، لا نفترض أنه سيسمحون لنا بفرصة حقيقية يوم الجمعة، سنعمل على صفقات الإعارة مع إمكانية الشراء، لكن ليس الجميع مستعد للقبول بهذا".

ولم يضم ميلان سوى باكيتا، حيث فشلت مفاوضاته لضم إبراهيموفيتش وفابريجاس بسبب قوانين اللعب المالي النظيف وعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة.