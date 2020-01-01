ليوناردو يثير الجدل حول احتمالية تعاقد باريس مع رونالدو

ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي يتحدث عن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة.

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أن فريقه يستطيع ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليوناردو وأكد خلالها أن ضم كريستيانو رونالدو غير مستبعد بالنسبة للفريق ولوضعه الحالي.

وقال ليوناردو: "اليوم في كرة القدم لا يعرف أي شخص ما الذي سيحدث، لكن ربما بالغد يستيقظ كريستيانو رونالدو ويقول إنه يريد اللعب في مكان آخر".

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وأضاف: "من يمكنه شراء رونالدو؟ هذه الدائرة صغيرة للغاية، وباريس سان جيرمان داخلها، والأمر متعلق في النهاية بالفرص وبالموقف المفروض".

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وأردف: "علينا أن نستعد لسوق الانتقالات وهذا ما نقوم به، ولدينا الأولويات الخاصة بنا والقوائم التي حضرناها، لكن ربما يحدث أي شيء غير متوقع".

وأكمل عن استمرار غياب الجماهير: "لم نفكر أننا سنخوض الموسم كله دون جماهير، ومن الصعب الحديث بالأرقام، لكن في الموسم الماضي خسرنا من 15 لـ 20 % من الدخل، وهذا العام من الممكن أن ترتفع النسبة".

وأنهى تصريحاته: "لأكون صادقًا، باريس سان جيرمان يمكنه تجاوز الأزمة الحالية، لكن بعض الأندية الأخرى ستواجه صعوبات في ذلك".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن رونالدو أراد الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان قبل جائحة كورونا، وأن الوضع المالي الحالي للأندية هو الذي وقف حائلًا دون إتمام الصفقة.