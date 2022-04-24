ليوناردو: ريال مدريد ينتظر مبابي منذ ثلاث سنوات؟ يجب أن يصابوا بالشك!

كشف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان البرازيلي ليوناردو عن المفاوضات التي تتم بين اللاعب كيليان مبابي ومجلس الإدارة في الوقت الحالي.

وكان "GOAL" قد علم منذ يومان عن وجود فايزة العماري والدة اللاعب وإيثان، الشقيق الأصغر لكيليان في الدوحة للحديث حول تمديد العقد.

فيما تحدث ليوناردو لقناة "سكاي" موضحًا أن ريال مدريد لم يحسم الصفقة بعد، وأنه من الوارد أن يجدد مبابي مع فريقه الحالي.

ماذا عن السباق مع مدريد؟

قال ليوناردو: "في مدريد كانوا متأكدين لمدة ثلاث سنوات أن كيليان سينتهي به المطاف في ريال مدريد، وربما لن يكونوا متأكدين جدًا من الأمر".

وواصل: "كيليان يتحدث ويقول الأشياء بوضوح، أنا أؤمن حقًا بما يقوله، إنه في تفكير عميق، وأعتقد أنه لم يتخذ قراره، إنه يعرف ما يريد ونعرف ما يفكر فيه ولهذا السبب يبدو لي أن انها مسألة وقت، انه في تفكير عميق لاتخاذ القرار الافضل".

ماذا عن المفاوضات في الدوحة؟

من جهة أخرى، أكد المدير الرياضي، أنه جرت مناقشات في الدوحة، حيث سافر أفراد من أسرة المهاجم الشاب للأراضي القطرية، مع وجود ناصر الخليفي هناك هذه الأيام.

حيث أوضح ليوناردو: "أعتقد أنه كانت هناك دائمًا مناقشات مع كيليان، وهو يتحدث معنا أيضًا، وهناك اتصال مستمر، ولا يزال يفكر. إنه ينظر إلى كل شيء".

جدير بالذكر أن كيليان مبابي ورفاقه قد استطاعوا حسم اللقب العاشر لنادي باريس سان جيرمان يوم أمس بعد التعادل الإيجابي مع فريق لانس.

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