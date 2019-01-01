بعد رحيله عن الوحدة - ليوناردو: أمتلك عروضًا سعودية وإماراتية

هل يعود ليوناردو إلى السعودية؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف ليوناردو دي سوزا، لاعب فريق نادي الوحدة السابق، عن أنه يمتلك العديد من العروض السعودية والإماراتية، بعد رحيله عن الفريق الإماراتي.

الوحدة أعلن عن توصله لاتفاق مع ليوناردو بفسخ العقد المبرم بينهما، ليرحل اللاعب عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليوناردو قال خلال تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "علاقتي مع الوحدة انتهت، ووجهتي القادمة سأحددها خلال الـ48 ساعة المقبلة".

اللاعب البرازيلي تابع: "لدي عروضًا من أندية إماراتية وسعودية خلال الوقت الحالي، وسأحدد وجهتي خلال 48 ساعة".

رسميًا | الوحدة يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي

صاحب الـ27 عامًا لفت الأنظار إليه بشكل كبير خلال موسمين له مع الوحدة، شارك خلالهم في 37 مباراة، وسجل 28 هدفًا.

وسبق للجناح البرازيلي أن مثل الأهلي السعودي من قبل موسم 2017-2018، قبل أن تستغنى عنه إدارة الراقي للوحدة مجانًا.

وشارك ليوناردو مع أهلي جدة في 23 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع سبعة آخرين.