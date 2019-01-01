بونوتشي يهدي هدفه ضد فروسينوني لطفلته حديثة الولادة

ليوناردو بونوتشي نجم دفاع فريق يوفنتوس يهدي هدفه في مرمى فروسينوني بالدوري الإيطالي لطفلته حديثة الولادة ويؤكد على صعوبة مباراة أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإيطالي ليوناردو بونوتشي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام فروسينوني في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي بالأمس الجمعة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح شبكة "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة واستحق تحقيق الفوز.

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وقال بونوتشي: "الأيام القليلة الماضية كانت رائعة بالنسبة لي، لقد وصلت ابنتي ماتيلدا للحياة وأعطت شعاعًا جديدًا لضوء أسرتنا، لقد أهديت هدفي لها ولعائلتي وزوجتي".

وأضاف: "أضف لهؤلاء كل من كان بجواري خلال الفترة الماضية، لقد كان العامين الأخيرين غاية في الصعوبة بالنسبة لي".

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وأكمل: "نحن نشعر أننا في حالة جيدة، المباراة سعادتنا على أن نكون مستعدون لمواجهة يوم الأربعاء، سنذهب لمدريد ونحن مدركون أننا سنواجه فريقًا يقدم كل ما لديه حتى النهاية، هم فريق عظيم".

واختتم تصريحاته: "دومًا ما أحوال أن أقدم أفضل ما لدي، وأعود لمنزلي وأحاول القيام بالمثل، الجميع هنا يعمل بأقصى ما لديه من أجل تحقيق أهدافنا".