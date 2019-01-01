الدوري الإنجليزي الممتاز

لينو: يمكن لآرسنال التسجيل أمام أي فريق

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لينو حارس مرمى آرسنال يظهر ثقة كبيرة في هجوم فريقه ويطالب الدفاع بالتحسن.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

طالب اللاعب الألماني لينو حارس مرمى فريق آرسنال الإنجليزي دفاع فريقه بالتحسن في الفترة المقبلة عقب المستويات التي اظهروها مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لينو وأكد خلالها أن الفريق يملك خط هجوم رائع ويستطيع التسجيل في أي دفاع بالدوري الإنجليزي.

وقال لينو: "يمكننا التسجيل ضد أي فريق، لكنني أعتقد أننا في حاجة للمزيد من التوازن في الدفاع، في النهاية هذا هو الأهم".

وأضاف: "الثلاثي الأمامي بوجود بيبي أيضًا لديهم جودة كبيرة للغاية، ويمكنهم تسجيل الفرص الكبيرة وكذلك الفرص الضعيفة".

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وأكمل: "الفرق الآخرى تكون حذرة دائمًا عندما تواجهنا لأنها تعلم بالجودة التي نمتلكها في الخط الأمامي، ومدى الثقة الكبيرة التي نملكها".

جدير بالذكر أن آرسنال كان قد فشل لمرة وحيدة هذا الموسم في التسجيل كانت أمام ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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