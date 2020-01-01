لينكر: مقارنة رونالدو بميسي لم تكن قريبة يومًا

جاري لينكر نجم برشلونة المعتزل يشيد بليونيل ميسي ويرفض مقارنته بكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

رفض جاري لينكر نجم فريق برشلونة المعتزل المقارنات التي تُجرى بين ليونيل ميسي قائد الفريق وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لينكر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن ميسي لا يمكن أن تتم مقارنته بأي لاعب آخر.

وقال لينكر: "البشر يميلون للقبلية في العديد من النواحي بالحياة، والصراع المستمر بين ميسي ورونالدو على الأفضلية هو أحد أوجه تلك القبلية".

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وأضاف: "الخيار يرتبط بشكل أساسي بالفريق الذي تقوم بتشجيعه، سواء كان برشلونة أو ريال مدريد أو يوفنتوس، وذلك لا بأس به".

وأردف: "أنا من كبار المعجبين بكريستيانو رونالدو، لكن لو تحدثنا عن أفضل لاعب على الإطلاق لا يجب أن يكون هناك أي نوع من النقاش حول أفضلية ميسي، ذلك هو رأيي فرونالدو ليس قريب حتى منه".

وأكمل: "مساهمة ميسي مع برشلونة لم تقل حتى في السنوات الأخيرة التي أصبحت فيها قوة الفريق أقل بشكل واضح مما كانت عليه من قبل".

وأنهى تصريحاته: "لماذا قد يرحل ميسي على أي حال، لقد بدأ مسيرته مع واحد من أعظم أندية العالم، الانتقال من هناك يعني فقط الذهاب لفريق أقل".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد تحدى ميسي بشكل علني في أكثر من مناسبة أن يذهب للدوري الإيطالي ليلحق به ويستأنف منافسته معه.