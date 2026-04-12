برايان لينسن في مكانه تمامًا لدى إن إي سي، الذي يقاتل من أجل المركز الثاني في دوري فيريندنلوتيراي الإرديفيزيه وبطاقة إلى دوري أبطال أوروبا. المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا لعب سابقًا لفينورد، لكنه ليس غيورًا إطلاقًا من المنافس القادم من روتردام-زود.

يلتقي لينسن يوم الأحد بالنادي الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2021 و2023. وقال في مقابلة مع فوتبال إنترناشونال: «بالنسبة لنا هذا أمر رائع لنعيشه، أما بالنسبة لفينورد فهذا أمر لا بد منه. أعرف مدى ارتفاع الضغط في فينورد. الضغط لديهم أكبر بكثير مما هو لدينا».

ويزداد ذلك الضغط أكثر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يعرف أيضًا نجم إن إي سي. «في الوقت الحاضر يستطيع أي شخص أن يعبّر عن رأيه عبر مثلًا وسائل التواصل الاجتماعي. قد يكون ذلك مزعجًا للاعب. إذا كنت تلعب حاليًا في فينورد أو أياكس، فالأمر ليس ممتعًا».

وقد وجد لينسن نفسه يومًا في الموقف نفسه خلال مسيرته. «لذا أعرف كيف يمكن أن يكون الشعور عندما تكون دائمًا هدفًا للانتقادات. ليست حلقة حوارية واحدة. لا، أصبحت الآن 34 حلقة في أسبوع، وفي كل مرة يُذكر اسمك».

وأضاف المهاجم المخضرم: «قد أشعر الآن بالارتياح، لكن إذا لعبت بعد ثلاثة أيام بشكل سيئ وأهدرت فرصتين، يختفي كل الإحساس الإيجابي من جديد ويُتحدث عني بطريقة مختلفة أيضًا»، وهو يدرك أن هناك فرقًا كبيرًا بين اللعب لإن إي سي أو لنادٍ هولندي كبير.

«يفرق الأمر إن كنت تلعب لإن إي سي أو لفينورد أو أياكس. من بين الأندية الكبرى أرى أن بي إس في لا يزال مستقرًا وهادئًا إلى حد ما. وفي إن إي سي يكون الأمر أقل بكثير. أنا على أي حال لا أقرأ ذلك، لكن يمكنني أن أتخيل أنه يكون مزعجًا لبعض الشبان أحيانًا. مثلًا في فينورد. يمكنني أن أتخيل أنهم مرّوا بأوقات شعروا فيها براحة أكبر»، هكذا اختتم لينسن رأيه.

يستقبل نيك ولينسن يوم الأحد زيارة صاحب المركز الثاني فينورد. وفي حال الفوز سيتجاوز الفريق النيجميغني منافسه، إذ لا يتجاوز فارق الصدارة الذي يمتلكه فينورد نقطة واحدة.