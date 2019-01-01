ليندلوف: نفتقد مورينيو في كرة القدم ومفترض تواجده في فريق كبير

مدافع مانشستر يونايتد يدعم مديره الفني السابق

أكد فيكتور ليندلوف، لاعب مانشستر يونايتد الحالي، أنه يفتقد وجود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في عالم كرة القدم.

مورينيو تعاقد مع ليندلوف، أثناء قيادته لمانشستر يونايتد في 2017 قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 31 مليون إسترليني.

وقال المدافع السويدي في تصريحات صحفية: "إنه من أفضل المدربين في العالم، يجب أن يتولى قيادة فريقاً كبيراً".

وواصل: "إنه مدرب رائع وشخص عظيم، أنا مدين له بالكثير، فهو الذي منحني الفرصة لتواجدي في مانشستر يونايتد، بكل صراحة أنا افتقده كثيراً في كرة القدم".

وأكمل: "أنا أكن له كل الاحترام والتقدير، كما إنني أقدر كل ما قاله عني، حتى لو لم أوافق على تصريحاته في ذلك الوقت".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "يمتلك كاريزما كبيرة جداً، كما أنه يحصل على احترام الجميع، عندما يقول أي شيء الجميع يستمع له".

جدير بالذكر ان مورينيو ارتبط بالعودة إلى التدريب في الفترة الماضية، من بوابة بعض الفرق مثل بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي.