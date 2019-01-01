لينحارد حول راشفورد: المنافسة بيننا تصب في صالح مانشستر يونايتد

لينحارد حول راشفورد: المنافسة بيننا تصب في صالح مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الإنجلزي جيسي لينجارد حول وضعية مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، والمنافسة مع زميله ماركوس راشفورد.

وكان مانشستر يونايتد قد وصل إلى المركز الخامس على سلم الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وحول ذلك، قال جيسي لينجارد إن العمل الكبير الذي قام به المدرب أولي جونار سولشار يعد سببًا رئيسيًا في هذا التحول الذي حدث للفريق.

إذا تقابل القطبان بتشكيلتيهما التاريخيتين.. فإن الغلبة ستكون لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ 🤔 pic.twitter.com/D30G27YL1T

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ فبراير ٢٠١٩

وقال لينجارد: "في هذه الفترة الجميع يتطلع إلى تقديم أفضل ما لديه، ونطمح للمنافسة على كافة الجبهات من أجل الخروج من الموسم بشكل إيجابي"

وحول منافسته مع راشفورد قال: "أنا وراشفورد والجميع نبحث عن مصلحة مانشستر يونايتد قبل أي شيء، لذا المنافسة بيننا ستصب في صالح الفريق في النهاية.

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد لعب 10 مباريات تحت إمرة المدرب أولي سولشار، فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.