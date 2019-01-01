لينجليت: سعيد بما حققته في برشلونة والطريق للبطولات طويل

تعرف على تصريحات لينجليت بعد تجاوز ليفانتي في ثمن نهائي كاس ملك إسبانيا

عبّر كليمنت لينجليت، لاعب برشلونة، عن سعادته بما حققه مع النادي الكتالوني وتثبيت مركزه أساسيًا رفقة الفريق.

برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

وقال الفرنسي في تصريحات عقب المباراة: ""يجب عليك دائمًا اللعب بأفضل شكل ممكن، فكل المنافسين على قدر عالي من القوة والصلابة ، وكما شاهدنا ليفانتي الذي يمتاز بالجرأة. لقد قدمنا كل ما لدينا ونستحق الفوز".

وتابع: "ميسي وديمبلي وسواريز وكوتينيو لاعبون على أعلى مستوى ويمتلكون موهبة خاصة. إنهم يساعدوننا كثيرًا لتسجيل الأهداف".

لينجليت أشار إلى سعي الفريق الدائم إلى حصد البطولات والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا للعام الخامس على التوالي.

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

✨برشلونة إلي ربع نهائي كأس الملك بعد ثلاثية في ليفانتي .



ديمبيلي ⚽⚽

ميسي ⚽ pic.twitter.com/yKQVKTxbjt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

وأردف: "أنا سعيد لكوني حجزت مكانًا في التشكيل الأساسي، ولكن من المبكر الحديث عن أي إنجازات وعلينا الاستمرار والسعي لتقديم الأفضل".

واختتم: "جميع المنافسين في ربع النهائي أقوياء، وأيًا كانت القرعة فنحن على استعداد لمواجهة المنافس وسوف نقدم كل ما لدينا في المباريات المقبلة".

برشلونة لم يخرج من الدور الإقصائي في كأس الملك منذ موسم 2012-2013 حينما ودّع أمام ريال مدريد في نصف النهائي.