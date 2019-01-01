لينجارد يرحب بعودة رونالدو لمانشستر يونايتد

يؤمن بقدرته على التألق بقميص الشياطين الحمر

رحب جيسي لينجارد جناح مانشستر يونايتد، بانضمام المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنادي الإنجليزي في أقرب فرصة ممكنة.

رونالدو كان مرشحاً للعودة مرة أخرى للشياطين الحمر بعد رحيله عن ريال مدريد، ولكنه انضم ليوفنتوس الصيف الماضي بـ100 مليون يورو.

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ورغم بلوغ البرتغالي 33 عاماً، إلا أن لينجارد يؤمن بإمكانية ظهوره بقميص يونايتد مرة أخرى.

وقال لينجارد في تصريحات صحفية:"بالطبع أود رؤية مانشستر يتعاقد مع رونالدو مرة أخرى، لأنه واحداً من أفضل لاعبي العالم بالعقد الأخير".

وأضاف:"رونالدو سبق وأن لعب هنا من قبل لذلك لن يواجه أي مشكلة بالتأقلم، طريقة صعوده للقمة لا تصدق".

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وتابع الإنجليزي:"تابعته وأنا في سن صغير جداً مع النادي، لذلك سيكون من المذهل اللعب معه".

جدير بالذكر أن رونالدو رحل عن يونايتد بعد 6 أعوام مع النادي الإنجليزي في 2009، متوجهاً إلى ريال مدريد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.