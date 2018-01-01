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الدوري الإنجليزي الممتاز

لينجارد: لعبنا بالكثير من المتعة والحماس والطاقة

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Getty Images
مانشستر يونايتد يفتتح مشواره مع سولشار بالفوز 5-1 على كارديف سيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

افتتح أولي جونار سولشار مشواره مع مانشستر يونايتد بسحق كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

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وسجل جيسي لينجارد الهدفين الرابع والخامس لليونايتد، وقبله كان ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وأنتوني مارسيال قد افتتحوا النتيجة للفريق في المباراة الأولى بعد إقالة جوزيه مورينيو وتعيين سولشار.

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وقد تحدث لينجارد بسعادة بالغة عقب المباراة قائلًا "لعبنا بالكثير من الطاقة والمتعة والحماس، لقد سجلنا 5 أهداف وهذا جيد جدًا. حين تحظى بالثقة، تتمركز جيدًا لتُسجل الأهداف، وهذا ما فعلناه".

أضاف الدولي الإنجليزي "لعبنا متقدمين أكثر وخط الدفاع كان متقدمًا، لقد عاقبناهم وخلقنا العديد من الفرص".

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