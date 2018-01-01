تقارير - ليما معروض على إدارة النصر السعودي
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن وكيل لاعبين عرض البرازيلي فابيو ليما، لاعب الوصل الإماراتي، على نادي النصر السعودي.
وكان النصر السعودي قد دخل في مفاوضات مع الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المقابل المادي المقدم لم يوافق عليه الفريق الإماراتي.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض ليما على إدارة النصر السعودي مجددًا خلال الأيام الأخيرة.
وأشارت التقارير أن هجوم جماهير الوصل الإماراتي على ليما بسبب مستوياته في الفترة الأخيرة وتراجع أدائه مما يعجل رحيله.
وأكدت التقارير أن إدارة الوصل ترغب في الحصول على 25 مليون دولار مقابل التخلي عن ليما، إلا أن النصر عرض ما يقرب من 15 مليون.
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ويعد ليما مطلبًا كبيرًا من جماهير النصر السعودي في فترتي الانتقالات الماضيتين، إلا أن المقابل المادي لم يتمم الصفقة.
🇮🇹 روما في دوري الأبطال حتى الآن
✅ 3 فوز
⛔️ 0 تعادل
❌ 3 هزيمة
سجّلوا : 11 هدف
استقبلوا: 8 أهداف
⚽️ هدّاف الفريق: دزيكو برصيد 5 أهداف
🅰️ أكثر من صنع أهداف بليجريني برصيد 3 أهداف
📆 مشوار الفريق انتهى في نصف النهائي الموسم الماضي#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/ggcbGCaMU6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018