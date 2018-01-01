النتائج المباشرة
دوري الخليج العربي

تقارير - ليما معروض على إدارة النصر السعودي

آخر تحديث
التعليقات()
فابيو ليما
النصر يسعى لضم ليما من الوصل الإماراتي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن وكيل لاعبين عرض البرازيلي فابيو ليما، لاعب الوصل الإماراتي، على نادي النصر السعودي.

وكان النصر السعودي قد دخل في مفاوضات مع الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن المقابل المادي المقدم لم يوافق عليه الفريق الإماراتي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض ليما على إدارة النصر السعودي مجددًا خلال الأيام الأخيرة.

اختيارات المحررين

وأشارت التقارير أن هجوم جماهير الوصل الإماراتي على ليما بسبب مستوياته في الفترة الأخيرة وتراجع أدائه مما يعجل رحيله.

وأكدت التقارير أن إدارة الوصل ترغب في الحصول على 25 مليون دولار مقابل التخلي عن ليما، إلا أن النصر عرض ما يقرب من 15 مليون.

إقرأ أيضًا - التشكيل المتوقع للزمالك في بداية المشوار الإفريقي أمام القطن التشادي

ويعد ليما مطلبًا كبيرًا من جماهير النصر السعودي في فترتي الانتقالات الماضيتين، إلا أن المقابل المادي لم يتمم الصفقة.

الموضوع التالي:
ماركوس يورينتي: الصافرات تجعل ريال مدريد فريقًا أضعف
الموضوع التالي:
رحلة بارما الدرامية من ظلام الرابعة لأضواء السيريي آه
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - شبيبة الساورة يهزم اتحاد طنجة والوداد يقترب من التأهل
الموضوع التالي:
بالأرقام | ماذا قدم أليسون لليفربول قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد؟
الموضوع التالي:
الكونفدرالية - النجم الساحلي والصفاقسي ونهضة البركان يقتربون من التأهل ونتائج سلبية للبقية
إغلاق