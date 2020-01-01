ليمار بديل إريكسن في توتنهام

هل ينتهي مسلسل إريكسن قريبًا في توتنهام؟

يخطط نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع توماس ليمار من صفوف أتلتيكو مدريد لخلافة كريستيان إريكسن خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

أتلتيكو مدريد يبحث عن إتمام التعاقد مع إيدنسون كافاني من باريس سان جيرمان مما قد يجعله يوافق على رحيل ليمار.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية نقلًا عن مصادر إنجليزية أنّ جوزيه مورينيو، المدير الفني للسبيريز، يرى أنّ ليمار هو البديل المناسب لإريكسن الذي قد يرحل خلال سوق الانتقالات الجارية أو ربما يغادر بالمجان في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أنّ الروخي بلانكوس لا يمانع مغادرة ليمار لكنّه يرغب في الحصول على أكبر استفادة مالية من رحيله خاصة وأنّ اللاعب انضم إلى صفوف الفريق الإسباني مقابل 70 مليون يورو في صفقة كانت الأغلى وقتها.

ورغم أن كافاني لا يجد مكانًا له في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان في ظل تألق ماورو إيكاردي، إلا أنّ الإدارة ترغب في الاحتفاظ به لنهاية الموسم الجاري وفسخ تعاقده بالتراضي ليتمكن من اللعب لصالح أتلتيكو مدريد بالمجان.

وقد يرحل دييجو كوستا إلى صفوف فلامنجو البرازيلي بعد تراجع مستواه نظرًا للإصابات المتكررة.