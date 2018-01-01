ليل يُحدد سعر بيبي المطلوب من آرسنال

الثمن مرتفع، هل يستطيع آرسنال دفعه؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى عدة أندية للتعاقد مع نجم ليل المتألق "نيكولاس بيبي"، لكن سيكون عليهم تجهيز عرض مالي بقيمة كبيرة لإقناع المسؤولين في النادي الفرنسي بالتخلي عنه.

ويُعد آرسنال أحد أبرز تلك الأندية الراغبة في ضم بيبي، خاصة أن مدربه أوناي إيمري أحد المعجبين به منذ أن كان يُشاهده في الدوري الفرنسي خلال فترة عمله مع باريس سان جيرمان.

وأعلن المدير الرياضي للنادي "لويس كامبوس" أن سعر الجناح الإفواري لا يقل عن 80 مليون يورو، لكن مؤكدًا في نفس الوقت رغبة النادي في الحفاظ عليه حتى نهاية الموسم.

مضيفًا لتيليفوت "أتمنى أن يبقى معنا حتى نهاية الموسم، سنفعل كل شيء للحفاظ عليه. كل أندية القمة في العالم تراقبه، وهذا طبيعي، لكن الرئيس كان واضحًا".

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"نريد استمراره مع النادي، لكن في المقابل وحسب خبرتي، إن وصلنا عرض كبير ماليًا ومقنع للاعب ... قد أبيعه مقابل 80 مليون يورو. هذا سعره، لكن عليك إقناع اللاعب والذي لعب دورًا مهمًا في وجودنا في المركز الثاني".

ويعيش الإفواري صاحب الـ23 عامًا موسمًا رائعًا، إذ تمكن من إحراز 12 هدفًا وصناعة 5 خلال 19 مباراة في الليج وان.