ليلة خاصة لفاتي .. أصغر هداف في تاريخ منتخب إسبانيا

إنجاز خاص لراموس ضد أوكرانيا

أصبح أنسو فاتي، موهبة برشلونة، أصغر هداف في تاريخ منتخب إسبانيا بعد تسجيله في مرمى منتخب أوكرانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

إسبانيا تقدمت بثلاثية نظيفة في الشوط الأول على أوكرانيا في الجولة الثانية من مباريات دوري الأمم الأوروبية بثنائية سيرخيو راموس وهدف فاتي.

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هدف أنسو الثالث جعله أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يحرز أهدافًا في تاريخ لا روخا بعمر 17 عامًا و311 يومًا متفوقًا على خوان إيرازكين الذي سجل بعمر 18 عامًا و344 يومًا.

كما أنّ فاتي هو أصغر لاعب يشارك بصورة أساسية في مباراة بدوري الأمم الأوروبية.

👶 - @ANSUFATI 🇪🇸 (17-311) is the youngest player ever to score a senior goal for the Spanish national team. #ESPUKR — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 6, 2020

ولم تتوقف الأرقام القياسية عند فاتي فقط، بل سجل راموس الثنائية الثالثة له مع منتخب إسبانيا والأولى منذ نوفمبر 2017 ضد روسيا، كما أنّه عادل سجل ألفريدو دي ستيفانو بتسجيل 23 هدفًا دوليًا ليتواجد في المركز الثامن بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا.

وكان فاتي قد سجل هدفين في مباراة ألمانيا لكن الحكم ألغى الأولى بداعي التسلل على داني كارفاخال والثاني بسبب ارتكاب راموس مخالفة قبل تسجيل الهدف.

جدير بالذكر أنّ فاتي هو أصغر لاعب يسجل أهدافًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا حينما هزّ شباك إنتر الإيطالي.