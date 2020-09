ليلة خاصة لفاتي .. أصغر هداف في تاريخ منتخب إسبانيا

أصبح أنسو فاتي، موهبة برشلونة، أصغر هداف في تاريخ منتخب إسبانيا بعد تسجيله في مرمى منتخب أوكرانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

إسبانيا تقدمت بثلاثية نظيفة في الشوط الأول على أوكرانيا في الجولة الثانية من مباريات دوري الأمم الأوروبية بثنائية سيرخيو راموس وهدف فاتي.

هدف أنسو الثالث جعله أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يحرز أهدافًا في تاريخ لا روخا بعمر 17 عامًا و311 يومًا متفوقًا على خوان إيرازكين الذي سجل بعمر 18 عامًا و344 يومًا.

كما أنّ فاتي هو أصغر لاعب يشارك بصورة أساسية في مباراة بدوري الأمم الأوروبية.

