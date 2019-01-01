ليفربول يوضح تفاصيل إصابة كيتا وموعد عودته

نادي ليفربول الإنجليزي يصدر بيان بشأن حالة اللاعب نابي كيتا بعد إصابته مع منتخب غينيا في مصر قبل أيام.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن طبيعة إصابة لاعبه الغيني نابي كيتا التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليًا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الموقع الإلكتروني لليفربول وأكد من خلاله أن اللاعب سيتواجد في الموسم الإعدادي للريدز بشكل طبيعي.

وكتب ليفربول في البيان: "اللاعب يعاني من إلتواء بسيط في رباط العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

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وأضاف البيان: "الإصابة أنهت مشاركة نابي كيتا في البطولة، وعادل لليفربول من أجل المزيد من الفحوصات رفقة الفريق الطبي".

وأكمل: "على أي حال من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في التحضير للموسم الجديد كما تم التخطيط له عقب نهاية عطلته هذا الشهر".

جدير بالذكر أن المنتخب الغيني كان قد صعد لدور الـ ١٦ كثالث مجموعته وسيواجه نظيره الجزائري يوم غدًا الأحد في دور الـ ١٦ من البطولة.