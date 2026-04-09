سيغادر أندرو روبرتسون ليفربول بعد هذا الموسم. وأعلن نادي الدوري الإنجليزي الممتاز ذلك عبر القنوات الرسمية. الظهير الأيسر البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي عقده في أنفيلد، ولن يتم تمديده.

وهذا يعني أن ليفربول سيودّع الصيف المقبل اثنين من أيقونات النادي. إذ كان قد أُعلن سابقًا أن محمد صلاح أيضًا سيغادر أنفيلد هذا الصيف.

يلعب روبرتسون مع ليفربول منذ عام 2017، حين تعاقد معه النادي مقابل تسعة ملايين يورو قادمًا من هال سيتي. ومنذ ذلك الحين خاض الاسكتلندي 373 مباراة بقميص الريدز، سجّل خلالها 13 هدفًا وقدم 69 تمريرة حاسمة.

ولسنوات طويلة كان روبرتسون عنصرًا أساسيًا في مركز الظهير الأيسر لدى ليفربول. لكن في العام الماضي تم التعاقد مع ميلوش كيركيز، ومنذ ذلك الحين يفضّل المدرب آرنه سلوت عادةً اللاعب المجري في مركز الظهير الأيسر.

حقق روبرتسون مع ليفربول نجاحات كبيرة. إذ فاز، من بين أمور أخرى، بلقب الدوري مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين.

خلال الشتاء الماضي ارتبط اسم روبرتسون بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير. غير أن الناديين لم يتوصلا حينها إلى اتفاق. ولم يتضح بعد أين سيواصل المدافع مسيرته في الصيف المقبل.

روبرتسون خاض 92 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا. ومع ذلك المنتخب سيكون حاضرًا الصيف المقبل في كأس العالم ضمن مجموعة تضم البرازيل والمغرب وهايتي.