ليفربول ينجو من الطرد من كأس كاراباو مقابل دفع 200 ألف باوند

غرامة 200 ألف باوند لليفربول بسبب إشراكه لاعبًا غير مؤهل في كأس كاراباو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

نجا ليفربول من عقوبة الاستبعاد والطرد من كأس كاراباو بعد إشراكه لاعبًا لا يستوفي شروط المشاركة في البطولة خلال مباراته أمام إم كيه دونز الأسبوع الماضي.

وسيتم تغريم ليفربول 200 ألف جنيه استرليني كعقوبة بدلًا من أن يتم استبعاده من البطولة، وبذلك سيشارك في مباراة الدور المقبل أمام آرسنال بشكل طبيعي.

ولعب لاعب ليفربول الشاب بيدرو تشيريفيلا في تلك المباراة على الرغم من عدم حصوله على تصريح دولي للمشاركة، مما يعد مخالفًا للقوانين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "إن قواعد كأس كاراباو تتطلب من الأندية ضمان تسجيل جميع اللاعبين وتأهيلهم بما يتماشى مع قواعد الدوري الخاص بهم قبل المشاركة في أي مباراة"

وتعاقد ليفربول مع الشاب بيدرو تشيريفيلا خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة، والسبب في أنه لم يكن مؤهلاً هو أن النادي لم يكن لديه تصريح دولي خاص به.

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يذكر أن ليفربول قد تجاوز إم كيه دونز الأسبوع الماضي بعدما فاز عليه بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل إلى الدور المقبل ويضرب موعدًا مع آرسنال.