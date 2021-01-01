ليفربول يمنع نجومه من الواجب الوطني في مارس بسبب كورونا!

نادي ليفربول يمنع نجومه من الواجب الوطني في مارس بسبب فيروس كورونا!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول سيمنع مجموعة من نجومه من التواجد في فترة التوقف الدولي المقبلة مع منتخبات بلادهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي سيرفض سفر نجومه للبرتغال والبرازيل.

يأتي هذا في ظل وضع إنجلترا للبرتغال والبرازيلي على القائمة الحمراء التي يستلزم السفر منها الحجر الطبي لعشرة أيام.

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ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية مؤخرًا بمنع نجومهم من السفر للعب المباريات مع منتخبات بلادهم حال كانت الإجراءات الخاصة بالسفر تفرض حجرًا صحيًا لفترة محددة.

ومن ضمن هؤلاء الذين سيتم رفض سفرهم هم أليسون بيكر حارس المرمى، وفابينيو وروبرتو فيرمينو بالإضافة للبرتغالي ديوجو جوتا.

ويلعب المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأذربيجاني قبل أن يسافر لمواجهة صربيا ولوكسومبورج بالخارج، بينما تلعب البرازيل ضد كولومبيا والأرجنتين.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.