النتائج المباشرة
الانتقالات

ليفربول يقرر مصير لالانا

التعليقات()
Getty Images
النادي يرفض إعارة اللاعب في يناير..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل آدم لالانا صانع ألعاب ليفربول الإنجليزي، الذي عانى من الكثير من الغيابات إثر تكرار الإصابات.

 

وبحسب مصادر سكاي سبورتس، فإن ليفربول قد قرر عدم إعارة اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية (يناير 2019).

اختيارات المحررين

يأتي ذلك على عكس التقارير التي اقترحت رحيله، بحثاً عن استعادة اللياقة والمستوى، وفي ظل وجود جورجينو فينالدوم ونابي كيتا وجوردان هندرسون وفابينيو وجيمس ميلنر بصفوف ليفربول.

وكان اللاعب قد نشأ بصفوف ساوثامبتون، ليتم تصعيده للفريق الأول في يوليو 2006، ولم يخرج منه قبل انتقاله للريدز سوى لشهر واحد على سبيل الإعارة في صفوف بورنموث.

وفي يوليو 2014، انتقل الدولي الإنجليزي إلى الريدز مقابل 31 مليون يورو، في مجموعة الصفقات التي تلت رحيل لويس سواريز نجم الفريق إلى برشلونة.

الموضوع التالي:
برباتوف: لن أصدق عدم استمرار سولشار في تدريب مانشستر يونايتد!
الموضوع التالي:
مارادونا يُنقل للمستشفى
الموضوع التالي:
كأس آسيا | كم مرة فازت السعودية بالبطولة؟
الموضوع التالي:
إبراهيم حسن: جماهير الأهلي تعرف الآن من المظلوم
الموضوع التالي:
على خطي رونالدو وبيكيه.. أكويلاني رئيسًا لناديه الأول
إغلاق