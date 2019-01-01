ليفربول يفقد جوميز لفترة طويلة واللاعب يخضع للجراحة

نادي ليفربول سيفقد لاعبه جو جوميز لفترة طويلة بعد طول فترة إصابته واضطرار الأطباء لإخضاعه لعملية جراحية من أجل تسريع عملية الشفاء من الإصابة الحالية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يغيب اللاعب الإنجليزي الشاب جو جوميز عن المشاركة مع فريق ليفربول في الفترة المقبلة بسبب خضوعه لعملية جراحية بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

جاء هذا عقب أن أخذت فترة غياب اللاعب للإصابة فترة طويلة للغاية، حيث كان قد أصيب في وقت مبكر من شهر ديسمبر الماضي أمام بيرنلي.

وقرر الفريق الطبي الذي يشرف على علاج اللاعب أن يخضع لعملية جراحية من أجل تسريع عملية الشفاء التي كان من المقدر لها أن تأخذ ستة أسابيع فقط.

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وذكر مصدر طبي في نادي ليفربول لجول.كوم أن العملية الجراحية ليست خطيرة ولكنها ستكون ضرورية في عملية شفاؤه وقال: "العملية روتينية لكنها ضرورية للغاية".

وأصبح جو جوميز خيارًا أساسيًا في تشكيلة يورجن كلوب بالموسم الجاري بجوار فيرجل فان دايك وأستطاع أن يجلس كلًا من جويل ماتيب وديان لوفرين على مقاعد الاحتياط.

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جدير بالذكر أن كلوب سيواجه أزمة كبيرة في الفترة المقبلة مع استمرار غياب جوميز وإيقاف فان دايك عن مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.