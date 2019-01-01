ليفربول يغلق بابه أمام كاريوس ولكن..

النادي الإنجليزي لن يستعيد حارسه المعار في ميركاتو يناير ولكن في الصيف له القرار

رحل الحارس لوريس كاريوس عن صفوف ليفربول الإنجليزي على سبيل الإعارة منضمًا إلى بيشكتاش التركي في صيف ٢٠١٨ ولكن يبدو أن فريقه الحالي لا يُريد بقائه مما يفتح باب عودته إلى صفوف الريدز.



كان الحارس صاحب الـ٢٦ عامًا قد رحل معارًا في صيف ٢٠١٨ بعد الأداء الكارثي الذي قام به في نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧ والذي تسبب في خسارة ليفربول أمام ريال مدريد بنتيجة ٣-١.



ومن جانب الصحف الإنجليزية فقد أكدت مؤخرًا أن الحارس الألماني سيعود إلى صفوف ناديه الإنجليزي بالفترة المقبلة وفقًا لرغبة بيشكتاش في عدم استمراره.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019



ولكن من جانب "ليفربول إيكو" فقد أكدت الشبكة الإخبارية أن النادي الإنجليزي لن يستعيد لاعبه في ميركاتو يناير المقبل بينما سيعود في سوق الانتقالات الصيفية وسيكون له حرية القرار حول تحديد مصيره وناديه المستقبلي.



يذكر أن حارس نادي ليفربول الأساسي بالوقت الحالي هو أليسون بيكر البرازيلي والذي يعد أحد أفضل حراس العالم الآن، بالإضافة إلى وجود الحارس البديل أدريان الذي قد أداء مميز أيضًا بالموسم الحالي عندما كان أليسون مصابًا.