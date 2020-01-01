ليفربول يعود للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل بالرغم من فيروس كورونا

نادي ليفربول يقرر العودة للتدريبات الجماعية الأسبوع المقبل للحفاظ على لياقة لاعبيه استعدادًا لعودة المباريات.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول سيعود للتدريبات من جديد الأسبوع المقبل بشكل جماعي لكن عن طريق الإنترنت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" والتي أكدت أن التدريبات سيقوم بها كل لاعب بشكل منفرد في منزله لكنه سيكون على تواصل مع بقية زملائه والمدربين عبر الإنترنت والهواتف.

يأتي هذا في إطار رغبة ليفربول في الحفاظ على الحالة البدنية لنجومه في ظل إيقاف التدريبات والتجمعات في كل أنحاء إنجلترا بسبب فيروس كورونا.

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ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ويحتاج فقط لتحقيق ست نقاط لحسم اللقب الأول في تاريخه.

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وعلقت معظم الدول حول العالم النشاط الرياضي والتجمعات بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق وسوء الوضع الصحي العالمي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن فرق الدوري الإسباني قد طلبت العودة للتدريبات تحسبًا لتحسن الظروف قريبًا واستئناف البطولات المحلية.

جدير بالذكر أن عدة خبراء كانوا قد أكدوا أن نجوم كرة القدم يفقدوا 3% من قدرتهم البدنية في كل أسبوع دون العمل البدني المعتاد لهم.