ليفربول يعلن تمديد عقد أليكساندر أرنولد

أرنولد مع النادي منذ السادسة من عمره

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن ليفربول رسمياً تمديد تعاقد لاعبه ترينت أليكساندر أرنولد بعقد طويل الأمد بعد تألقه في صفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويلعب أرنولد مع ليفربول منذ انضم لأكاديمية النادي في السادسة من عمره، وتحول للاعب أساسي في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن أرنولد وقع على عقد طويل الأمد مع النادي، وهو ما علم "جول" أنه يمتد حتى 2024. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

إنتر يتحايل على القانون من أجل مشجع اسكتلندي

كما أخبرناكم .. @LFC_Arabic لن يُفرّط في نجومه 👊



🔴 أليكساندر أرنولد باقٍ في ليفربول بعقد طويل الأمد



( 🎥 : @LFC_Arabic )pic.twitter.com/NxXDtHSerX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

يوفنتوس وأتليتكو مدريد يخوضان بطولة ودية كولومبية في توقيت نهائي الأبطال

وصرح اللاعب للموقع قائلاً: "أنا متحمس وفخور لأن النادي يثق في إمكانياتي ويرغب في بقائي، أتمنى تحقيق عديد النجاحات".

وواصل: "الأشهر الثمانية عشر الأخيرة كانت خاصة، ولم أتردد للحظة لتجديد العقد والفضل للأجواء المحيطة وأخي".

ولعب أرنولد 67 لقاء مع ليفربول منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول، وسجل أربعة أهداف.