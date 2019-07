ليفربول يعلن انتقال وودبرن لأوكسفورد يونايتد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن انتقال لاعبه بين وودبرن إلى صفوف أوكسفورد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وودبرن يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في الريدز، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي في نوفمبر 2016 ضد ليدز يونايتد بكأس الرابطة.

الموقع الرسمي لليفربول، كشف عن انتقال اللاعب لأوكسفورد، ليقضي معه موسم 2019--2020 بالكامل.

