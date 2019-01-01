ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على ضم مدافع بورتو

مدافع بورتو إدير ميليتو يشعل الصراع بين مانشستر يونايتد وليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن فريق ليفربول قد دخل في منافسة مع غريمه الأزلي مانشستر يونايتد على ضم مدافع فريق بورتو إيدير ميليتو في فترة الانتقالات الشتوية.

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، يعد من أفضل اللاعبين الشباب في البرتغال، وشارك مع بورتو هذا الموسم في سبعة عشر مباراة.

بوجبا يلحق بمعسكر مانشستر يونايتد في دبي

إيدير صاحب الجنسية البرازيلية كان قد جذب اهتمام أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد لضمه، قبل أن يدخل ليفربول أيضًا سباق الحصول على خدماته في ميركاتو الشتاء.

وكان ليفربول قد تخلى عن مدافعه ناثينيل كلاين الذب انضم لبورنموث على سبيل الإعارة مؤخرًا، مما يجعل كلوب مضطرًا للبحث عن بديل له في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يشار إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ميليتو تبلغ 42.5 مليون جنيه إسترليني.