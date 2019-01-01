ليفربول يدفع مليون إسترليني لمانشستر سيتي بسبب القرصنة

القضية وقعت في عام 2013

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اضطر نادي ليفربول الإنجليزي، لدفع مبلغ 1 مليون جنيه إسترليني لنظيره مانشستر سيتي، بسبب شكوى الأخير من قرصنة نظام الكشافة لديه.

القضية يعود زمنها لفترة طويلة منذ عام 2013، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيلها سوى الآن.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن سيتي قام بتعيين بعض الخبراء خلال هذا العام، من أجل المساعدة على اكتشاف المواهب الشابة.

وأوضحت أن حامل لقب البريميرليج اكتشف تعرض هذا النظام الذي يستخدمه النادي للتجسس لمدة 6 سنوات كاملة.

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ومن جانبه رفض المتحدث الرسمي لليفربول التعليق على هذا القرار، مفضلاً ترك القضية كما هي دون الإعلان عن أي تفاصيل.

يذكر أن سيتي نجح في الفوز بلقبين دوري إنجليزي منذ قدوم مدربه الحالي بيب جوارديولا، بينما حصد الريدز لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.