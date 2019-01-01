ليفربول يحدد موعد الظهور بشعار كأس العالم للأندية في البريميرليج

أول ظهور للريدز بشعار كأس العالم للأندية

أعلن نادي ليفربول، موعد ظهور شعار كأس العالم للأندية على قميصه في مباريات الدوري الإنجليزي.

وحقق الريدز بطولة كأس العالم للأندية، الأسبوع الماضي بعد فوزه على فلامنجو بهدف دون رد في المباراة النهائية.

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وسيظهر ليفربول بشعار كأس العالم للأندية على قميصه، في مباراة ولفرهامبتون والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.

ورفض الاتحاد الإنجليزي من قبل وضع الشعار على قميص ليفربول بشكل دائم، لتطلب إدارة الريدز من الاتحاد وضع الشعار لمباراة واحدة فوافق.

وستكون مباراة ولفرهامبتون القادمة هي أولى مباريات ليفربول، على ملعبه بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولعب بالأمس ليفربول أمام ليستر سيتي، في البريميرليج ولكن على ملعب الثعالب، وفيها فاز الريدز بأربعة أهداف دون رد.

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ويتصدر حالياً ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام.

جدير بالذكر أن أقرب ملاحقي ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وفي المركز الثالث مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة وسيلعب بعد قليل أمام ولفرهامبتون في ختام مباريات الجولة الـ 19 من البطولة.