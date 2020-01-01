ليفربول يحتاج لبيع 7 لاعبين من أجل تياجو

النادي الإنجليزي لا يمتلك الأموال الكافية

يواصل نادي ليفربول الإنجليزي، محاولاته من أجل تدعيم الفريق، باستهداف تياجو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونخ الألماني.

تياجو يعتبر الهدف الرئيسي ليورجن كلوب مدرب الريدز، لكن بايرن يرفض التخلي عنه بأقل من 30 مليون يورو.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن ليفربول لا يمتلك حالياً الأموال الكافية من أجل الإنفاق على الصفقة وضم اللاعب بشكل رسمي.

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وهو ما قد يدفع النادي الإنجليزي، للتخلي عن 7 لاعبين دفعة واحدة، لتوفير الأموال للتعاقد مع صانع الألعاب الإسباني.

وأوضحت أن قائمة المغادرين لن تشمل نجم وسط الفريق جورجينيو فينالدوم، رغم تعثر محادثات التجديد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى الأرجح ستشمل كل من هاري ويلسون وشيردان شاكيري، مع احتمالية بقاء جيمس ميلنر لصعوبة الحصول على مقابل مادي نظير بيعه.

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يذكر أن تياجو قرر الرحيل عن بايرن قبل عام واحد على نهاية عقده في 2021، وفي حالة استمراره هذا الصيف، سيبقى ويترك النادي بالمجان العام القادم.