الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يتخطى 1000 يوم بدون هزيمة في الأنفيلد وأرقام كبيرة لصلاح

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Getty Images
أرقام لا تصدق من انتصار الريدز..

طغت الأرقام القياسية على ليفربول بعد الفوز الذي حققه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبحت كتيبة المدرب يورجن كلوب لا تُقهر على الأنفيلد، فهذا الفوز جعلها بدون هزيمة في البريميرليج في معقلهم لمدة 1001 يوم.

الهدف الذي أحرزه محمد صلاح في شباك المانيو جعله يفك عقدته من جهة، ومن جهة أخرى يصير قد سجل في 23 من أصل 24 فريقًا واجههم في الدوري الإنجليزي، ليكون سوانزي سيتي هو الوحيد الذي لم يتمكن الفرعون من إسكان الكرة في شباكه.

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هذا هو الهدف رقم 65 بقميص ليفربول خلال 93 مباراة، ليتساوى بذلك مع الأسطورة فيرناندو توريس، الذي سجّل نفس عدد الأهداف ولكن في مدة أطول، 102 مباراة.

في الوقت نفسه، فإن أليسون حقق هو الآخر رقمًا مميزًا، فأصبح أول حارس مرمى يصنع هدفًا لليفربول منذ بيبي رينا، الذي صنع آخر أهدافه في مارس 2010، إضافة إلى أن ليفربول قد حقق للمرة الأولى 7 مباريات بشباك نظيفة منذ عام 2006.

الانتصار جعل ليفربول يُحقق النقطة رقم 91 من أصل 93 نقطة له في آخر 31 مباراة، إذ فاز في 30 وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد في الذهاب.

الجدير بالذكر أن فوز ليفربول مع تعثر مانشستر سيتي جعل الفارق بينهما 16 نقطة قابلين للزيادة حال فوز كتيبة كلوب في مباراتهم المؤجلة أمام وست هام، مما يعني أن لقب البريميرليج أصبح على أعتاب الأنفيلد.

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