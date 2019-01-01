ليفربول يؤمن مستقبل هجومه بعقد طويل الأجل

وصاحب الـ18 عامًا والـ28 هدفًا .. يَعد بالعودة أقوى مما كان

بقلم | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

على النقيض مما حدث مع مهاجم ليفربول الشاب بوبي دنكان، قامت الإدارة بتأمين مستقبل المهاجم الشاب الآخر بول جلاتزيل بعقد مُحسّن طويل الأجل، وذلك رغم معاناته مع إصابة منذ أكثر من شهرين.

وتعرض اليافع الألماني الأصل / الإنجليزي المولد، لإصابة سيئة على مستوى الركبة، في ظهوره الأول مع كتيبة مواطنه يورجن كلوب، أمام ترانمير روفرز في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يُكافح للتغلب على إصابته الخطيرة.

وتأكيدًا على تأمين مستقبله في "أنفيلد روود"، قال لموقع النادي الرسمي "شعور رائع بكل تأكيد، كنت أشعر بخيبة أمل بسبب إصابتي في بداية الموسم، لكن الآن لدي شعور مختلف بعد تأكدي من ثقة النادي بي".

وأضاف في حديثه المقتضب "الآن يُمكنني التركيز على العودة إلى الملعب، لقد ابتعدت فترة طويلة، لكن ما أريده الاستمرار وآمل أن تنتهي مشكلتي مع الإصابة، وأعتقد العقد سيجعل الأمور أسهل".

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وفي ختام حديثه، تعهد بالعودة من الإصابة أقوى مما كان، حيث سجل مع فريق الشباب 28 هدفًا –قبل أن يتجاوز ربيعه 18-، لكن دون الكشف عن الموعد المُحدد لعودته، تمامًا كان أعلن النادي من قبل، أن مهاجمه الموهوب سيعود قريبًا من إصابته.