ليفربول ومانشستر سيتي، إعادة تقسيم الأولويات محليًا وأوروبيًا

جوارديولا يُصر أنه لن يجازف بـ7 مباريات فقط، لكن مشروع مانشستر سيتي يقول عكس ذلك

يبدو أن مانشستر سيتي وليفربول هما الأوفر حظًا في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية على غرار الموسم الماضي، الذي حقق فيه ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا، مع ترك السطوة المحلية لمانشستر سيتي.

قد يتم تبديل أولويات كل فريق هذا الموسم، فليفربول دشن موسمه بقوة بتحقيق العلامة الكاملة في أول 5 مباريات واعتلى صدارة البريميرليج مبكرًا، في المقابل سقط مانشستر سيتي مرتين بالتعادل وبالهزيمة.

ولا شك أن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بشكله الجديد" هو الشيء الذي ينقص ليفربول المحروم من معانقته منذ عام 1990، فدولابه يحتوي على كل البطولات إلا كأس الأسد الإنجليزي.

على العكس من ذلك فمانشستر سيتي بعد أن هيمن محليًا خاصة مع جوارديولا بالفوز بـ5 من البطولات الـ6 المحلية المتاحة في آخر موسمين، فهدفه هو نقل التفوق قاريًا.

فمن أجل تحقيق الكأس ذات الاذنين، جاء السيتي بجوارديولا وفتح له خزائنه ليضم من يشاء وبأي سعر، رغم أن سابقيه روبرتو مانشيني ومانويل بيليجريني حققا المسابقات المحلية.

هدف مانشستر سيتي يتلاقى أصلا مع هدف جوارديولا، فهو لم يُحقق البطولة منذ فوزه بها مع برشلونة عام 2011، ولم يُحققها سوى مع برشلونة في المرتين.

حتى لو أن جوارديولا نفسه حاول عدم تأكيد ذلك من خلال تصريحات سابقة له قال فيها "إنها سبع مباريات (مراحل خروج المغلوب). لن أذهب إلى الكازينو وأجازف بكل ما في جيبي في سبع مباريات. لا أريد ذلك".

"وتابع "أريد أن أكون سعيدًا لمدة 11 شهرًا ودوري الممتاز يجعلني سعيدًا. في كل مباراة عندما نفوز أكون سعيدًا. لماذا أنتظر حتى شهر فبراير لسبع مباريات!".

البعض انتقد تصريحات جوارديولا لأن فيها تلميح لأن الفوز بدوري الأبطال يعتمد على الحظ لا المهارة، ولأنها بطولة من 7 مباريات فقط، لكن هذا ليس ما يُفكر فيه مسؤولو السيتي على الأقل ومشروعهم.

كما أن بعض نجوم السيتي الكبار يرغبون في الحصول على البطولة الأوروبية المرموقة خاصة بعد اقترابهم من نهاية مسيرتهم وعلى رأسهم دافيد سيلفا وسيرجيو أجويرو وفيرناندينيو.

وعلى النقيض تعيش مدينة ليفربول حاليًا على وقع حلم تذوق البريميرليج بالمستويات المميزة للفريق، ويمكن ملامسة هذا الواقع حتى من تصريحات سابقة للنجم المصري محمد صلاح في الموسم الماضي قبل تحقيق لقب الأبطال وعندما كانوا في صدارة البريميرليج حين تحدث عن أهمية تحقيق لقب الدوري لليفربول.

وكان ليفربول متسيدًا بطولة الدوري الإنجليزي بشكلها القديم، لكن قدوم سير أليكس فيرجسون غير مجرى التاريخ ووضع اليونايتد على عرش أكثر المتوجين.

ويعود سبب خسارة ليفربول للقب الموسم الماضي لسلسلة من التعادلات في مطلع النصف الثاني من الموسم، في الوقت الذي كان يُركز فيه أيضًا على مباريات خروج المغلوب، لكن الفريق شتت تركيزه في المنافسة على بطولتين (مع عدم امتلاكه العمق المطلوب في تشكيلته) فبدأ ينزف النقاط في الدوري، وأحيت ريمونتادا برشلونة آماله في دوري الأبطال إلى أن حقق البطولة.