ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقامة في آنفيلد

ليفربول 2 × 0 ليستر سيتي

72' جوتا يدخل بالكرة عمق منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

62' دخول برايت وأوندير بدلاً من فوكس وبارنز..

61' عرضية من خطأ لليستر من اليمين، والكرة تصل لفاردي الذي يحاول السيطرة عليها، لكن أليسون يعترضه.

54' ماني يهرب من فوفانا ويدخل بالكرة يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يبعدها شمايكل ببراعة.

54' ويليامز يدخل بدلاً من كيتا الذي يخرج بداعي الإصابة..

49' فاردي يهرب بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع للركنية.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني...

46' نهاية الشوط الأول...

43' تسديدة قوييييييييييية من تيليمانس من أمام منطقة الجزاء يعترضها أليسون ثم يشتت روبرتسون الكرة.

41' روبرتسون أرسل عرضية من اليسار قابلها جوتا برأسية مرت لشباك شمايكل.

41' الثااااااااااااااااااااني لليفربول عن طريق جوتا...

39' كرة أمامية لليفربول تمر من فوفانا وتصل لماني الذي يدخل منطقة الجزاء فيلحق به فوفانا، فيراوغه ثم يرسل تسديدة تصل ليد المتألق شمايكل.

32' خطأ لليفربول من اليسار ينفذه روبرتسون بعرضية إلى القائم الثاني، حيث ماتيب الذي يحول الكرة إلى القائم الأيسر فينطلق لها فيرمينو ليحول الكرة للمرمى، لكنها تمر منه.

27' ركينة لليفربول من اليمين ينفذه ميلنر بعرضية يقابلها ماتيب برأسية لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

25' خطيييييييرة لليستر سيتي بعرضية أرضية من اليسار عن طريق فاردي يقابلها بارنز بتسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

21' ركنية من اليمين ينفذها ميلنر بعرضية يقابلها إيفانس برأسية لإبعاد الكرة، لكن الكرة تتحول لشباك كاسبر شمايكل.

21' جوووووووووووووول أول لليفربول عن طريق إيفانس بالخطأ في مرماه...

13' الرااااااااااائع شمايكل يحرم ليفربول من الأول، بعد أن وصلت الكرة لجوتا على القوس فأرسل تسديدة أبعدها الدنماركي من على يمينه.

9' كيتاااااااا يمرر كرة لجونز الذي ينفرد بكاسبر في يمين منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية يبعدها شمايكل.

8' يا رباااااااااااااه، ماديسون يدخل منطقة الجزاء وينفرد بأليسون، لكن الكرة تقف تحت قدمه وتصل سهلة ليد البرازيلي.

3' روبرتسون ينفذ الركنية بعرضية على القائم الأول، يقابلها ماني برأسية تصطدم بالشباك من الخارج.

2' خطورة أولى لليفربول بتمريرة من جوتا من يمين منطقة الجزاء لماني الذي يمهدها لفينالدوم القادم من الخلف، فيرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج إلى الركنية.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينيو - جيمس ميلنر

نابي كيتا - جورجينيو فاينالدوم - كورتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

البدلاء: أدريان - تاكومي مينامينو - كوستاس تسيميكاس - ديفوك أوريجي - ناثانيل فيليبس - لايتون كلاركسون - نيكو ويليامز.

تشكيل ليستر سيتي

يبدأ المدرب رودجرز بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-2-1

بيتر شمايكل

كريستيان فوكس - جوني إيفانز - ويسلي فوفانا

مارك ألبرايتون - نامباليس نديدي - يوري تيليمانس - جيمس جاستين

هارفي بارنز - جيمس ماديسون

جيمي فاردي

البدلاء: ويس مورجان - داني وارد - كليشي إيناتشو - جنكيز أوندير - حمزة تشوديري - دينيس برايت - لوك توماس.

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن ليفربول يُقاسي إصابة العديد من اللاعبين ما بين فيروس كورونا وإصابات عضلية من شأنها أن تجعل كتيبة برندان رودجرز مفضلة للعودة من أنفيلد بثلاث نقاط ثمينة للغاية.

طابع ثأري سيلقي بظلاله على هذه المباراة، فالموسم الماضي سحق الريدز الثعالب في ملعبهم برباعية لا تنسى وانتصروا أيضًا في أنفيلد بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء كسبها ساديو ماني أثارت ضجة كبيرة حينها.

أما ليفربول وبعدما تحسن الأداء كثيرًا قبل التوقف الدولي، يسعى لاسترداد صدارة البطولة التي يحمل لقبها، والتي يأتي بالمرتبة الثالثة فيها بفارق نقطة عن الثعالب، ما سيزيد من حماسة المباراة كثيرًا.

ويود ليستر سيتي أن يواصل نتائجه المميزة هذا الموسم والتي وضعته على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، مع سلسلة من الانتصارات على مدار آخر شهر جعلته الفريق الأقوى ربما حاليًا في إنجلترا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز..