ليفربول وتوتنهام وتشيلسي وآرسنال يتلقون خبراً ساراً قبل النهائيات الأوروبية

12 بديلاً عوضاً عن 7 كما كان الحال في الماضي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تلقى ليفربول وتوتنهام هوتسبر طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا خبراً ساراً بتعديل قواعد عدد البدلاء في المباراة الأخيرة من عمر المسابقة.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن رفع عدد البدلاء إلى 12 لاعباً بدلاً من 7 كما كان الأمر في السابق.

واضطر يورجن كلوب مدرب ليفربول لاستبعاد مهاجمه البديل داني إينجز من النهائي السابق، الذي انتهى بخسارته أمام ريال مدريد 3-1 في العاصمة الأوكرانية كييف.

على الناحية الأخرى سيستفيد الطرفان الإنجليزيان لنهائي الدوري الأوروبي آرسنال وتشيلسي بدورهما من التعديل الذي يسري على مباراتهما أيضاً، والمقرر إقامتها في التاسع والعشرين من مايو.

يذكر أن الإدخال الأول لتلك القاعدة الجديدة كان في السوبر الأوروبي الذي انتهى بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد في أغسطس الماضي 4-2.