ليفربول وتشيلسي يصعدان للأبطال وتوتنهام يُسقط ليستر وآرسنال

جولة ختامية جنونية في الدوري الإنجليزي!

البداية جاءت في مباراة ليستر سيتي وتوتنهام عندما تقدم فاردي لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الـ18 من عمر اللقاء.

أعاد ساديو ماني الأمل لليفربول بعد أن سجل هدف التقدم لفريقه في شباك كريستال بالاس في الدقيقة الـ 36 من ركلة ركنية ومن متابعة لكرة روبرتو فيرمينو.

سجل هاري كين هدف التعديل لتوتنهام في مرمى ليستر سيتي في الدقيقة الـ 41، ليسهل من مهمة تشيلسي وليفربول، لكن عاد فاردي وسجل الهدف الثاني لليستر سيتي من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة الـ 52 من عمر المواجهة.

كاد محمد صلاح أن يعادل هاري كين في قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تمريرة من ساديو ماني، استلمها بطريقة مذهلة لكن تسديدته مرت فوق المرمى.

أضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الـ 74 بصناعة محمد صلاح ليؤكد صعود الريدز لدوري أبطال أوروبا.

وفي اللحظة نفسها تعادل توتنهام بعد رأسية سانشيز التي أخطأ كاسبر شمايكل التعامل معها وسجلها في شباكه بنفسه.

وأضاف جاريث بيل الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، بصناعة هاري كين ليعيد فريقه للمنافسات الأوروبية من جديد.

وتعرض تشيلسي لهزيمة قاسية بهدفين مقابل هدف وحيد من نظيره أستون فيلا على أرضه، لكن تعادل ليستر سيتي أمن صعود البلوز لدوري الأبطال.

وفاز آرسنال بثنائية نظيفة على نظيره برايتون، وسجل له نيكولاس بيبي، لكن دون فائدة ففوز توتنهام أنهى أمل المدفعجية في الصعود الأوروبي.

وفاز وست هام على ساوثامبتون بهدفين نظيفين، في مباراة لم تعن الكثير للهامرز، حيث كانوا قد حسموا صعودهم للدوري الأوروبي بالفعل من الجولة الماضية.

في الوقت نفسه فاز مانشستر سيتي برباعية أهداف نظيفة في مباراة تحصيل حاصل على نظيره إيفرتون، لينهي الموسم وهو في رصيده 86 نقطة.

وفي مباراة تحصيل حاصل أخرى فاز فريق مانشستر يونايتد بهدفين لهدف على وولفرهامبتون، ليكون ترتيب المراكز الثمانية الأولى كالتالي:

مانشستر سيتي: 86 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

مانشستر يونايتد: 74 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

ليفربول: 69 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

تشيلسي: 67 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

ليستر سيتي: 67 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

وست هام: 65 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

توتنهام: 62 نقطة (صعد لملحق الدوري الأوروبي)

آرسنال: 61 نقطة>