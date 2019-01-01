ليفربول والسيتي يفسدان مخطط إيفرتون لضم أحدث جواهر البرازيل

ليفربول يدخل على الخط

ترددت أنباء في بعض الصحف البرازيلية وكذلك البريطانية، عن تقلص فرص إيفرتون في الحصول على جوهرة نادي فلامنجو، وذلك بعد دخول عدو المدينة ليفربول والجار الشمالي الآخر مانشستر سيتي سباق الطامعين في الحصول على الموهوب البرازيلي.

وكانت شبكة "جلوبو" واسعة الانتشار في البرازيل، قد ربطت مستقبل اكتشاف نادي فلامنجو رينير جيسوس بالتوفيز، خاصة بعد قيامه بمتابعة ثلاثة من لاعبي إيفرتون عبر منصاتهم على "تويتر"، وهم ريتشاردسون، ياري مينا وبيرنارد، وهو ما تم تفسيره على إشارة لتحرك محتمل لملعب "الجوديسون بارك".

ويصنف صاحب الـ17 عامًا، على أنه أبرز الجواهر البرازيلية الصاعدة بسرعة الصاروخ لسماء النجومية، جنبًا إلى جنب مع أبناء جيله رودريجو المنتقل حديثًا إلى صفوف ريال مدريد وموهوب فلومينينسي جواو بيدرو، حتى الإعلام في البرازيل، يدعي أن أزرق الميرسيسايد، يرصد حوالي 36 مليون جنيه إسترليني، لضمه من ناديه في اليوم التالي لتجاوزه السن القانونية لتوقيع عقود احتراف.

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لكن مساء اليوم الإثنين، أشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى تقلص فرص إيفرتون في خطف الجوهرة البرازيلية، عندما يبلغ عامه الـ18، وذلك لما وصفه التقرير "الاهتمام المفاجئ" من ليفربول وبدرجة أقل السيتي باللاعب، وهو ما يمثل تهديدًا للتوفيز، لصعوبة إقناعه باختيار "الجوديسون بارك" على حساب الريدز، الذي يعيش أفضل أيامه مع كلوب، ونفس الأمر السيتيزينز مع بيب جوارديولا.