هيندرسون: التتويج بدوري الأبطال؟ ما زال الوقت مبكرًا

هيندرسون يتحدث عن رحلة ليفربول في دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة نابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جوردان هيندرسون قائد نادي ليفربول ونجم وسط ميدانه إن الحديث ما زال مبكرًا حول تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

ويحل ليفربول مساء اليوم ضيفًا ثقيلًا على ملعب سان باولو من أجل مواجهة نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول هذه المباراة، قال هيندرسون إن اللاعبين تعلموا من درس العام الماضي وسيدخل ليفربول المواجهة بخبرة أكبر وبشخصية بطل المسابقة.

وأضاف: "النقاط الثلاثة في بداية المسابقة تعني لنا الكثير، ستكون مفتاح التأهل ومفتاح البداية بخطوات ثابتة، الفوز سيكون مهمًا وسنلعب من أجله"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وتابع: "تحقيق لقب البطولة في العام الماضي أعطانا شخصية أقوى وقدرة أكبر على خوض مثل هذه المباريات، بالطبع الأمر يضع علينا ضغطًا إضافيًا، ولكن المنافسة على الألقاب الكبرى تتطلب التعامل مع الضغوطات باستمرار"

وأردف: "بالنسبة لنا سنركز الآن على مباراة نابولي وكيفية الفوز بها، بعدها سننظر إلى المرحلة التالية، أفضل أن نلعب كل مباراة على حدى، وأمامنا الكثير من الوقت حتى يحين موعد الحديث عن فوز ليفربول بالبطولة"

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يذكر أن ليفربول قد لعب أمام نابولي في دور المجموعات في النسخة الماضية، حيث خسر أمامه في سان باولو بهدف وفاز عليه في أنفيلد بالنتيجة ذاتها.