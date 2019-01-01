موناكو يستهدف ستوريدج لتعويض فالكاو

اللاعب كان يبدو في طريقه نحو الدوري التركي

يدرس نادي موناكو الفرنسي، إمكانية التعاقد مع المهاجم الإنجليزي دانيل ستوريدج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ستوريدج رحل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع الريدز وعدم وجود أي رغبة في التجديد.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اقتراب اللاعب من الانتقال للدوري التركي وبالتحديد لنادي جالطة سراي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن تطور مفاجيء، لتؤكد فتح موناكو لخطوط اتصال مع المهاجم الإنجليزي.

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ويأتي ذلك لرغبة النادي في التعاقد مع لاعب جديد بخط الهجوم، لتعويض الرحيل المحتمل للكولومبي راداميل فالكاو.

يذكر أن صاحب الـ29 عاماً، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين في 818 دقيقة لعبها مع ليفربول الموسم الماضي.